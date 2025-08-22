１９８６年にボイジャー２号が捉えた天王星/NASA

（ＣＮＮ）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）によると、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって、これまで知られていなかった天王星の衛星が発見された。この発見により、天王星の衛星は２９個に増えたことになる。

この衛星は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラが２月２日に撮影した４０分間の長時間露光画像によって明らかになった。

コロラド州ボルダーにあるサウスウエスト研究所太陽系科学探査部門の主任科学者、マリアム・エル・ムタミド氏は声明で、「これは小さな衛星だが、重要な発見だ。ＮＡＳＡのボイジャー２号でさえ、４０年近く前に行ったフライバイ（接近通過）の時に観測できなかったものだからだ」と述べた。

天王星と海王星をフライバイした唯一のミッションであるボイジャー２号や、太陽系外惑星を観測してきたハッブル宇宙望遠鏡などの望遠鏡がこの衛星を捉えられなかった要因としては、天王星の環（わ）の輝きと、直径約１０キロという衛星の小ささが考えられる。

エル・ムタミド氏によると、衛星と天王星の環を構成する物質の一部は共通の起源を持ち、古代の同じ出来事によって生じた破片である可能性がある。

一時的に「Ｓ／２０２５ Ｕ１」と命名されたこの衛星は、天王星の環が重力によるのか、あるいは古代の出来事によるのかなど、どのように形成されたかを明らかにし、謎に包まれた環の構造や安定性、歴史を解き明かす手がかりになり得るという。

エル・ムタミド氏は「今回の発見は、天王星の周囲にまだどれだけの小さな衛星が隠されているのか、そしてそれらが環とどのように相互作用しているのかという疑問を提起する」と指摘する。

小さな衛星の発見

太陽系の惑星の周りにある衛星が発見されることはそれほど多くないが、木星、土星、天王星、海王星のような巨大惑星の周囲では、時折発見されている。

「これらの惑星には多くの衛星があり、中には非常に小さく暗いものもあるため、いまも発見できていない」（エル・ムタミド氏）

今回発見された衛星は、天王星を周回する小さな衛星群の１４番目の衛星だ。これらの衛星はすべて、ミランダ、アリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロンといった最大規模の衛星よりも天王星の近くを回っている。

エル・ムタミド氏はこの衛星について「天王星の中心からの距離は約５万６０００キロ。天王星の主環系のすぐ外側にあるオフィーリアとビアンカの軌道の間で天王星の赤道面を周回している」と説明した。ほぼ円形の軌道を描いていることから、現在の位置付近で形成された可能性が示唆されているという。

エル・ムタミド氏によると、この衛星は小さくて暗く、高速で移動し、天王星の環の背後の輝きでほぼ見えなくなってしまうため発見は容易ではなかったが、解像度と感度の高いジェームズ・ウェッブ望遠鏡の近赤外線カメラは、微弱で遠く離れた天体を発見するのに最適だったという。