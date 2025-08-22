オリコンＨＤ、今期経常を18％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額

オリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証Ｓ] が8月22日大引け後(15:45)に業績・配当修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の45億円→53億円(前期は40.2億円)に17.8％上方修正し、増益率が11.9％増→31.8％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.8億円→10.8億円(前年同期は7.6億円)に3.9倍増額し、一転して40.6％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の200円→220円(前期は175円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

国内市場におきましては、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」による公共工事の執行により、防災・減災関連のハード・ソフト対策業務、道路・河川・港湾等の維持管理業務等の受注環境は堅調に推移しております。また、海外市場におきましても、開発途上国でのインフラ整備の需要は依然旺盛で良好な受注環境にあり、大型橋梁案件を受注するなど堅調に推移しております。 これらの受注環境のなか、生産活動も順調に進捗した結果、2024年11月14日に公表しました業績予想を上回る見込みとなりましたので、上記のとおり上方修正いたします。



当社グループは、株主に対する長期的に安定した利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。あわせて、過去の連結業績の推移、今後の連結業績の見通し、配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標などを総合的に勘案して配当を決定することを基本方針としております。配当性向につきましては、40％程度を目安といたします。 上記方針を踏まえ、当期の期末配当金につきましては、従前の予想１株当たり200円より20円増額し、１株当たり220円とさせていただきます。※ 上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経営環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値とは異なる場合があります。

