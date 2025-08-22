Number_i平野紫耀、濡れ髪で“ウォンジョンヨヘア”新ビジュアルムービーに登場！「髪、愛してる？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平野紫耀（Number_i）が広告キャラクターを務めるヘアケアライン“Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）”より、平野の濡れ髪が印象的な新ビジュアルムービーが解禁された。

■平野紫耀のバスタイムをイメージした新ビジュアルムービー

韓国のメイクアップアーティスト ウォン・ジョンヨ監修のヘアケアライン“Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）”より、髪内部までうるおい補給＆ダメージ補修をする美容液ヘアミルク“ウォンジョンヨ ミルキーヘアエッセンス モイスト／スムース”と、7月発売の“ウォンジョンヨ ストレートシャンプー 細い髪用／普通～太い髪用”つめかえ用が、9月12日より全国発売される。

今回の新ビジュアルムービーは、平野のバスタイムでのヘアケアシーンをイメージし“濡れ髪スタイル”で撮影。朝日のような優しい光が差し込む爽やかで透き通った空気感のなか、バスルームで癒しのひと時を過ごし、1日のスイッチを入れる平野。思わず触りたくなるとろんとしたミルキーヘアに仕上がる新商品・美容液ヘアミルクを使って「自分の髪を愛して欲しい」という想いを「Love is Milky」というメッセージで表現し、今回の新ビジュアルムービーの世界観に落とし込んだ。

新ビジュアルでは、ミルクのようにとろりと心ほどける瞬間を、こちらに向ける優しい眼差しで繊細に表現。“ウォンジョンヨ ミルキーヘアエッセンス”でスタイリングした、しっとりと柔らかな自分の髪を愛で、うっとりする表情を全5枚のビジュアルに収めた。

新ムービーでは、ドライヤーで髪を乾かす姿や、時折鼻歌を歌いながらリラックスモードのラフな姿も。平野の「髪、愛してる？」の優しいトーンのセリフや、曇ったミラーにハートマークを描くシーンは、商品に込めたメッセージ「Love is Milky」を表している。

ハートマークを描くシーンは、「上手にハートを描けるか自信がなかった」という平野だが、2回目で見事に成功。“Wonjungyo Hair”と平野からの“Love”が溢れる新ビジュアルムービーとなっている。

