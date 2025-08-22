日本情報Ｃ、今期配当を3円増額修正

日本情報クリエイト <4054> [東証Ｇ] が8月22日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年6月期の上期配当を3円(前年同期は無配)実施するとし、年間配当は11円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は2025年７月に上場５周年という節目を迎えることができました。これもひとえに株主の皆様、お客様、お取引先様をはじめ、多くの関係者の皆様の温かいご支援・ご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様からの日ごろのご支援に感謝の意を表すため、また、中長期にわたり当社をご支援いただける投資家の方々により多くの当社株式を保有いただくため、2026年６月期の中間配当において１株当たり３円の記念配当を実施することといたしました。当社は2025年８月12日、2026年６月期の期末配当金予想について、前期比＋３円となる８円とすることを決議しておりましたが、上記の記念配当も加えた結果、2026年６月期の年間配当金合計は１株当たり11円（期末普通配当８円、中間記念配当３円）となる予定であります。当社は引き続き、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、株主の皆様への配当を安定的かつ継続して行う所存でございます。更なる企業価値向上を目指し尽力してまいりますので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

