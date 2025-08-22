Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日(金)9時から8月28日(木)23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、アンダーアーマーの「UAヒートギアアーマー コンプレッション スリーブレス シャツ」のアイテムがお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー コンプレッション スリーブレス シャツ メンズ Black/White L 1,925円 （23%オフ） Amazonで見る PR PR

パフォーマンスのカギは体温と汗の管理にあり！ まるで羽のようなアンダーアーマーのトレーニングベースレイヤーが23％オフ！

トレーニング中の不快感、そろそろ脱ぎ捨てませんか？

アンダーアーマーの「UAヒートギアアーマー コンプレッション スリーブレス シャツ」は、体温・汗・動きやすさを徹底的にコントロール。まるで着ていないかのような快適さが魅力。

体温の上昇は筋肉の反応速度を鈍らせ、パフォーマンスの低下を招くと言われています。このモデルは体温を適切にキープする設計により、トレーニング中も快適さをキープ。

Image: Amazon

「モイスチャートランスポートシステム」が汗を即吸収・即発散。結果として、シャツが肌に張りつくような不快感を大幅に軽減。60分のトレーニング後の重量は、一般的なコットンTシャツと比べて53%も軽いというデータ（自社調べ）も。まさに「羽のように軽い」を体感できますよ。

Image: Amazon

動きやすさを生む「4方向ストレッチ」構造

身体の動きに自然にフィットする高い伸縮性も魅力。単なるストレッチ素材ではなく、アンダーアーマー独自の編み方を取り入れることで、4方向にしなやかに伸縮。筋トレやランニング、HIITのような高強度トレーニングでも身体の動きを妨げません。

Image: Amazon

なお、上記の表示価格は2025年8月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」