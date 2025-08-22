È¬Âå±Ñµ±ÊÛ¸î»Î¡¢¼«Ì±µÄ°÷¤Ë¡Ö¼«¿È¤Î¿Í»ö¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¡×
¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤¬22Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤Ë¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Í×µá¤·¤¿µÄ°÷Ì¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÉéÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÌ¾¤«ÌµµÌ¾¤«¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤È¤«¿Í»ö¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£
ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Î©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¡ÖÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤À¤È¡ÖÎä¤äÈÓ¡×¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¡ÊÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Î¡ËÇ¤´ü¤Ï2027Ç¯¤Î9·îËö¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬´³¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²þ³×¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤ß¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¹ñÌ±Ìµ»ë¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄùõ»ËÏº»á¤â¡Ö¼«Ì±ÅÞµÄ°÷1¿Í1¿Í¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¿Í1¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£²æ¡¹¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£