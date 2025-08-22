「あれ??妻と娘と息子が写ってる!!!!」DAIGO、妻・北川景子の39歳誕生日を祝福「手も足もかわいい」「ホント理想の憧れのご夫婦です」
タレント・アーティストのDAIGO（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演するABCテレビ・テレビ朝日系料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（月〜金 後1：30）の収録現場で、妻で俳優の北川景子の39歳の誕生日を祝ったことを、写真を添えて報告した。
【写真】「あれ??妻と娘と息子が写ってる!!!!」DAIGOが公開した“家族見学会”ショット
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE！39 DAIGOも台所でまたまたまた祝ってもらいました！素敵なケーキ 辻調理師専門学校さん！感謝です！あれ??妻と娘と息子が写ってる!!!!」とつづり、妻の北川と長男（4）、長女（1）と思われる3人を“チラ見せ”したケーキの写真を投稿。「#家族見学会」などのハッシュタグも添えられており、3人が収録を見学していたことがうかがえる。
また妻の北川も同日0時にXを更新し、「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」のコメントとともに、同じケーキの前でピースをするソロショットなどをアップ。写真にはベビーカーがチラリと映り込んでいた。
この投稿にファンからは「景子ちゃんお誕生日おめでとうございます ホント理想の憧れのご夫婦です 貴重な家族写真も見せてくださりありがとうございます」「ご家族映ってる 手も足もかわいい ケーキも豪華」「同世代、憧れのママです〜」「景子ちゃんお誕生日おめでとうございます 優しい旦那様DAIGOさん可愛い子供達に囲まれてのお祝い最高ですね」「本当に仲良し家族だなぁ」などのコメントが寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。
