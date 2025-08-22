【ユニクロのスカート】が優秀！「ロングシーズン着られる」「洗濯機で洗濯OK」だって！

季節の変わり目に買い足すなら、今から次のシーズンまで季節をまたいで着られるアイテムが便利。さらにお手入れもしやすければ、気兼ねなく毎日着られそう！ そんな希望を叶えてくれそうなのが、今回紹介する【ユニクロ】のスカート。春夏と秋冬、どちらのトップスにも合わせられて、しかも洗濯機で洗えるイージーケア。着こなしの幅が広がるスカートをワードローブに取り入れて、毎日のコーデをアップデートしてみて。

トップスやアウターを邪魔しないプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

プレッピーがトレンドの今、プリーツアイテムが各ブランドから豊富に展開中。そのなかでこちらのアイテムは、腰まわりのプリーツが抑えられているのがポイント。トップスやアウターを重ねても、もたつき感なく着こなせそう。肌寒くなってきたら、カーディガンやジャケットをがばっと羽織るスタイルもおすすめです。繊細な扱いが求められそうなプリーツなのに、なんと洗濯機OK！

秋まで着たい！ 落ち着きカラーのシフォンスカート

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\3,990（税込）

風を含んで軽やかに揺れるシフォンスカートは、猛暑の夏コーデの心強い味方。秋まで使うなら、落ち着いたトーンの柄やカラーを選んでみて。公式サイトでも「合わせるアイテムによってロングシーズン着用可能」とおすすめされている通り、トップスを選ばず着られそうなのが魅力です。暑さが残る秋のはじめには、秋カラーのニットやブラウスを合わせて涼しさと季節感を両立して。

モードな雰囲気なのに洗濯機で洗える

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」\2,990（税込・セール価格）

ハリ感のある生地で、動くたびにフレアシルエットが心地よく揺れるスカート。カジュアルともフェミニンとも言い切れない独特な雰囲気で、シンプルなTシャツを合わせるだけでモードな着こなしが叶いそうな高見え感を放ちます。高級感のある見た目ながら「洗濯機で洗濯ができるので気軽に着られる」（公式サイトより）ので、ぜひ気兼ねなく着倒して。

トップスとのバランスを楽しみたいナロースカート

【ユニクロ】「ダブルフェイスナロースカート」\1,290（税込・セール価格）

公式サイトによると「上質感がありながら、お手入れの簡単なクレープジャージー素材」を使ったこちらのスカートは、細身のシルエットが上品。コンパクトなTシャツですっきり着こなすのももちろん良いですが、バランス感をもっと楽しむならオーバーサイズのトップスを合わせてみて。暑い時季はふんわりレースのブラウス、秋になったらもこもこニットと、コーデの可能性は無限大！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N