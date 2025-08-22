覚えておきたい、猫の応急処置5選

猫のケガや事故は突然起こるもの。いざという時に“応急処置”ができるかどうかで、その後の回復や命に関わるケースもあります。ここでは、飼い主が知っておくべき5つの応急処置を、ケース別にわかりやすく解説します。

1.出血している場合

まずは傷口を清潔なガーゼやタオルで軽く押さえ、止血をします。出血量が多い場合は、圧迫を強めにして止血を続けましょう。消毒液は“猫用”または動物病院で指示されたものを使用します。

【ポイント】

2.骨折や脱臼が疑われる場合

深い傷や止血できない場合はすぐ受診可能な病院へ

歩けない・足をかばう・異常な角度に曲がっている場合は骨折・脱臼の可能性があります。無理に動かさず、タオルで体を包んで安静にさせます。患部を固定するのは獣医師に任せましょう。

【ポイント】

3.異物を飲み込んでしまった場合

暴れて悪化しないよう、静かに落ち着かせる

小さなオモチャやひも、ビニールなど、誤飲は猫に多い事故です。口から見える位置にある場合は、慎重に取り出すことも可能ですが、無理に引っ張ると危険な場合もあります。

【ポイント】

4.火傷（やけど）を負った場合

奥に詰まっている場合は絶対に無理に取らない すぐに動物病院へ連絡し指示を仰ぐ

熱湯やストーブ、ホットカーペットでの低温やけどなど、猫にとって身近な火傷事故。患部を冷たい水で10分程度冷やし、濡れタオルで覆って病院へ。

【ポイント】

5.中毒（誤食・薬品接触）の場合

氷水は使わず流水か冷水タオルで対応 水ぶくれは潰さない、薬も自己判断で塗らない

ユリ科の植物や人間用の薬品、洗剤など、中毒の原因は日常に潜んでいます。食べてしまったものが明確なら、動物病院に伝えるために“現物”や“パッケージ”を持参します。

【ポイント】

猫の応急処置に備えて“今すぐできる準備”

無理に吐かせるのはNG（誤嚥の危険） すぐに病院へ電話し指示を受ける（催吐処置が必要な場合も）

いざという時に焦らず対応するためには、日頃からの“備え”が欠かせません。特別な道具や知識がなくても、簡単にできる準備があります。飼い主さんが用意しておくべき応急処置セットや、知っておきたいポイントをまとめました。

猫用応急処置セットを用意しよう

応急処置マニュアルを確認しておく

清潔なガーゼ、包帯 猫用消毒液（刺激の少ないものがベストです） ピンセット（異物除去用） 使い捨て手袋 体温計（猫用） 緊急時の連絡先リスト（かかりつけ病院、夜間救急）

「出血時はどうすればいい？」「誤飲したら？」といった基本の対応を簡単にまとめたマニュアルを、冷蔵庫やキャットタワーの近くなど、すぐ目につく場所に貼っておくと安心です。

緊急時に落ち着ける“キャリーの準備”

ケガや体調不良時にキャリーに入れるのが難しいこともあります。普段からキャリーを“隠れ家”として慣れさせておくことで、緊急時もスムーズに対応できます。

まとめ

猫はちょっとした油断でケガをしたり、事故に遭ってしまうことがあります。そんな時、飼い主が正しい応急処置をすることで、愛猫の命を守ることができます。

出血、骨折、異物誤飲、火傷、中毒――ケースごとに応急処置のポイントは異なりますが、「慌てず」「無理をせず」「すぐに病院へ」の3原則は共通です。そして、日頃からの備えと冷静な判断力が、いざという時に大きな安心につながります。

愛猫を守るために、今日からできることを少しずつ始めてみましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)