高嶋ちさ子、息子の後ろ姿公開 旅立ち見送りで「行っちゃった…」
【モデルプレス＝2025/08/22】ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（※「高」は正式には「はしごだか」）が21日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が出発する様子を公開し、反響が寄せられている。
高嶋は「行っちゃった…」と泣き顔の絵文字と共に息子への思いを表現し、空港での見送り中だと思われる瞬間を投稿。白いTシャツに紺色のハーフパンツ、白いスニーカーというカジュアルな服装で出発ゲートに向かう息子の後ろ姿を撮影している。
この投稿に、ファンからは「息子さんの成長を感じます」「母親の気持ちが伝わってきます」「見送る気持ちわかります」「息子さんの後ろ姿が頼もしい」「ちさ子さんお疲れ様です」といった声が上がっている。
高嶋は、1999年に会社員の男性と結婚し、2007年に長男、2009年に次男を出産。現在息子たちがアメリカ留学していることを明かしていた。（modelpress編集部）
