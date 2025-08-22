À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÌî¸µ»²±¡µÄ°÷¤é¤Î½é¸øÈ½¤Ï9·î10Æü¡¡¼«Ì±ÅÞÎ¢¶â»ö·ï
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÂçÌîÂÙÀµÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤é¤Î½é¸øÈ½¤¬¡¢9·î10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÂçÌîÈï¹ð¤ÈÈë½ñ¤À¤Ã¤¿´äÅÄ²Â»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¼ýÆþ¤Î¼ý»Ù¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5100Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌîÈï¹ð¤ÏµîÇ¯1·î¤ËÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤«¤éºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£