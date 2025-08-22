◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は２バーディー、７ボギー、１ダブルボギーで７オーバーの７９で回り、１０３位と出遅れた。

出だし１０番でボギーをたたき、１３番でダブルボギー。後半の１番で初バーディーを奪ったが、２番、３番で連続ボギー。４番で伸ばした後、５番、７番、８番とスコアを落とした。

浅井は「全然できなかった。緊張してたんですけど、なかなか練習ラウンドや普段では出ない球がけっこう出たから、そこが次の課題かなって感じです。試合になると力感が違うのか、全然散りました。課題しかなかった。ずっと悩んでいたティーショットは割と打てたんですけど、パー３がひどくて…」と振り返った。

２３年６月に第１子の男児を出産し、復帰後のレギュラーツアーは昨年出場した全４戦で予選落ち。今季初出場の今大会は大勢のギャラリーに見守られ「あんまりいいプレーを見せられなかったので、こういう緊張感の中でも試合勘を取り戻していかないと。ビックリするぐらい緊張した」と語った。

２２年以来となる予選通過は厳しい状況。第２日に向けて「課題が多すぎるので、今から球一杯打ってきます」と言い残し、練習場に向かった。