「バレたら困るような相手が誰もいなかった」デビュー5年目を迎えたセクシー女優の本音。“裏方”仕事との二刀流にも挑戦
2024年12月31日をもって所属していた事務所を退所し、2025年よりフリーでの活動をスタートさせた、セクシー女優の平泉栞奈さん。2020年にデビューした彼女は、これまで「平井栞奈」の名で熟女系セクシー女優として活躍してきたが、最近では女優業のみならず、監督や動画編集、撮影用の小道具づくりまで担っているという。
「“セクシー女優”は、いつまでもやっていけるわけじゃない仕事。だからセカンドキャリア的に手に職をつけたかったんです」
もともとクリエイター志望だったという彼女。今回はデビューしたきっかけ、フリーになった理由、今後の展望などをインタビュー。デビュー5年目を迎えたセクシー女優のリアルな本音を語ってもらった。
◆一般企業を退社、セクシー女優に転身したワケ
――もともと、どういった経緯でセクシー女優としてデビューしたのですか？
「行動を始めたのは、2020年の3月くらい。ちょうどコロナ禍に入った頃でしょうか。当時、一般企業の会社員をしていたのですが、鬱になって『会社ムリ！しんどい！』という状況でしたね。結局、退社をしたのですが、そのタイミングで付き合っていった彼氏とも別れ、『自分1人で生きていかなきゃいけないんだ』と感じていた時に、やってみようと思ったんです」
――もともとこの世界に興味があったのでしょうか？
「そうですね。普通に作品は見ていましたし……。それに、私は地元を離れて暮らしていたので、バレたら困るような相手が誰もいなかったんです。まず『セクシー女優のなり方』ってネットで検索をして、いろいろ調べて事務所に応募して、2020年10月にデビューしています」
――そこから約4年後、2024年12月末で事務所を退所し、フリーのセクシー女優になりました。なぜフリーという立場を選んだのでしょうか？
「簡単に言えば、事務所に所属をしているメリットが薄くなってきたってところですね。企画単体のセクシー女優って、やっぱり年数が経てば撮影の仕事は自然と減ってきてしまうものなんです。そうなると、必然的に撮影会やライブ的な、ファンと直接触れ合うような仕事が多くなってくるので……」
――フリーで動く方が効率的である、と。YouTubeやコンテンツ配信なども積極的に行っていますよね。
「実はフリーになる時点で『セクシー女優は引退します』ということで事務所を辞めたんですよ。ただ、メーカーさんからフリーでも出演OKという話をいただいたので、結果的には続けています。今はもう自分でコンテンツを作り出して、自分で発信することがメインになっていますね」
――すべて自分で、ということですね。大変ではないのですか？
「そりゃもう大変ですよ。でも、すべて自己責任な分、自分に利益が返ってくるし、コンテンツを生み出す力もどんどん身についていきますから。正直な話、“セクシー女優”は、いつまでもやっていけるわけではない仕事だと、以前から考えていたので」
◆セカンドキャリアを見据えて…
――フリーになる前から、セカンドキャリアは見据えていたのですか？
「はい。女優とは別に手に職をつけられたら強いだろうな、と思っていました。具体的には動画編集とか。あと、2年前には監督のタイガー小堺さんに弟子入りもしています」
――そうだったのですね。監督になりたかった、ということでしょうか。
「もともとクリエイター志望のようなところはあったんです。同人誌でBL漫画を描いていたこともあるくらい（笑）。でも、漫画って1人で描くので。映像作品だったら、自分の中の妄想を女優さんと男優さんに目の前で演じてもらえるんですよ。最高過ぎません？」
――言われてみたら、確かにそうかもしれない。
