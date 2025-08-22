大相撲秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）で再十両が決まっている朝乃山（高砂）が２２日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。

昨年７月の名古屋場所で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがを負い、３場所連続で全休。春場所の三段目での復帰から順調に白星を重ね、秋場所は関取復帰となった。秋場所では膝の大ケガから復活を果たした関脇・若隆景（荒汐）が大関取りに挑む。若隆景については「僕がケガをした時に若隆景関が幕内に戻ってきた。その後もテレビで見ていて尊敬や刺激よりも、しっかりとケガを治せば、まだ活躍できるのだなと感じた」と語った。

本場所で相撲を取るのは幕下以下が７日間だったが、十両は１５日間相撲を取ることになる。「１５日間相撲を取れることはうれしい。ケガ以来で、体力面はどうなるかわからないが、そこを補えるのは稽古しかないので、しっかり稽古して初日に臨めるようにしたい」と力強く話した。来週開催される神奈川・平塚市での部屋の合宿にも参加予定で、さらなるレベルアップを目指す。