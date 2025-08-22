°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·º¾µ½»ö·ï¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤«¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¸µµ»Ç½¼Â½¬À¸¤é3¿Í¤òÂáÊá¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁí³Û1²¯±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤«¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
º¾µ½»ö·ï¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¸µµ»Ç½¼Â½¬À¸¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï³¤³°¤ÎÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç¸µµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¢§¥Õ¥¡¥à¡¦¥Æ¥£¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Û¥¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤È¢§¥ô¡¦¥³¥ó¡¦¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¡¢¢§µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î´ÆÍýÃÄÂÎ¿¦°÷¡¦¶â»ÒÀµÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ïº£Ç¯6·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎATM¤ÇÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½¶â41Ëü1000±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¶â¤Î¤¦¤Á30Ëü±ß¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸òºÝ¤¢¤Ã¤»¤óº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¸þ¤±¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ê±þÊç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯5·î²¼½Ü¤«¤é6·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë1000²ó¤Û¤É¤ËÅÏ¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüÅö¤È¤·¤Æ3000±ß¤«¤é1Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢3¿Í¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£