【ファミマ】おぱんちゅうさぎの餅菓子「食べマスモッチ」を発売 - 餡はいちごミルクとチョコの2種類
バンダイ キャンディ事業部は8月26日より、餅菓子「食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025」を、全国のファミリーマー (一部店舗を除く)にて販売する。
食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025
“食べられるマスコット”の略を名称としたキャラクター和菓子ブランド「食べマス」。今回は、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子でキャラクターを再現する「食べマスモッチ」シリーズと、「おぱんちゅうさぎ」のコラボが実現。
表情豊かな「おぱんちゅうさぎ」と夏らしい「日焼けおぱんちゅうさぎ」のアソートとなっており、「おぱんちゅうさぎ」の中にはいちごミルク味餡、「日焼けおぱんちゅうさぎ」にはチョコレート味餡が。
また、おぱんちゅうさぎの表情は各4種類。見ているだけで癒される表情と、もちもちぷにぷにの食感で、食べても眺めても心がほぐれる和菓子となっており、全16通りの組み合わせを店頭で選んで楽しむことができるという。
価格は2個入り378円。8月26日より、全国のファミリーマート (一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売される。
(C)KAWAISOUNI!
食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025
“食べられるマスコット”の略を名称としたキャラクター和菓子ブランド「食べマス」。今回は、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子でキャラクターを再現する「食べマスモッチ」シリーズと、「おぱんちゅうさぎ」のコラボが実現。
また、おぱんちゅうさぎの表情は各4種類。見ているだけで癒される表情と、もちもちぷにぷにの食感で、食べても眺めても心がほぐれる和菓子となっており、全16通りの組み合わせを店頭で選んで楽しむことができるという。
価格は2個入り378円。8月26日より、全国のファミリーマート (一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売される。
(C)KAWAISOUNI!