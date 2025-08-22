バンダイ キャンディ事業部は8月26日より、餅菓子「食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025」を、全国のファミリーマー (一部店舗を除く)にて販売する。

食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025

“食べられるマスコット”の略を名称としたキャラクター和菓子ブランド「食べマス」。今回は、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子でキャラクターを再現する「食べマスモッチ」シリーズと、「おぱんちゅうさぎ」のコラボが実現。

表情豊かな「おぱんちゅうさぎ」と夏らしい「日焼けおぱんちゅうさぎ」のアソートとなっており、「おぱんちゅうさぎ」の中にはいちごミルク味餡、「日焼けおぱんちゅうさぎ」にはチョコレート味餡が。

また、おぱんちゅうさぎの表情は各4種類。見ているだけで癒される表情と、もちもちぷにぷにの食感で、食べても眺めても心がほぐれる和菓子となっており、全16通りの組み合わせを店頭で選んで楽しむことができるという。

価格は2個入り378円。8月26日より、全国のファミリーマート (一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売される。

