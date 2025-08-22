ボクシング・バンタム級の那須川天心選手が21日、MLB・ドジャースの大谷翔平選手の活躍を称賛しました。

那須川選手は21日の日本テレビ「news zero」に生出演。一方の大谷選手は日本時間21日のロッキーズ戦に投手として登板した際、相手打者の打球が右太ももを直撃するアクシデントがありました。

番組で大谷選手の映像を見た那須川選手は、打球が直撃した瞬間に「うわ、痛ぇ！」とすぐさま反応。続けて「めちゃくちゃ痛そうですね。まあ僕だったら多分よけてたと思うんですけど（笑）。でもここ（太もも）で（打球を）止めるっていうのがすごいですよね」と、大谷選手の姿勢に感心した様子を見せました。

那須川選手は大谷選手の活躍ぶりについて問われると、「一人で全部やっていて、しかも両方すごい。めっちゃ“カマしているな”って」と投打の二刀流で輝く大谷選手を独特の表現で称賛しました。

さらに「競技は違えど、自分もキック（ボクシング）をやっていて今はボクシングに転向したわけですから、こういう人が日本にいると、やっぱり俺もしっかりやらないとなと思わされますね」と同じ日本人アスリートの活躍に刺激を受けていました。

(8月21日放送 日本テレビの『news zero』を再構成)