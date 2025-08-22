プロ野球・巨人公式SNSは21日、日米通算200勝を目前としている田中将大投手に向けて、FUNKY MONKEY BΛBY'Sの二人からの応援のメッセージを公開しました。

田中投手は21日ヤクルト戦で今季6度目の登板。4つの三振を奪うなど5回1失点の好投で日米通算199勝目を挙げました。

FUNKY MONKEY BΛBY'Sの代表曲『あとひとつ』では田中投手がMVで出演。田中投手も登場曲として使用した経験があります。

ファンキー加藤さんは「田中将大投手、日米通算199勝おめでとうございます。史上4人目らしいです。素晴らしいです」と快挙をたたえます。

「僕らは『あとひとつ』という楽曲で田中将大投手、マーくんにMVに出ていただいたんですけど、2010年、15年前になります。シーズン中だったにもかかわらずオファーを受けて頂いて」と感謝を伝えると、当時を思い出したモン吉さんは「全然年下なのに頼りがいが半端じゃなかった。DJケミカルが腕にぶら下がってましたね」と思い出を語りました。

そして最後に「いよいよ僕らの楽曲じゃないですけど、200勝まであとひとつ。その歴史的瞬間を僕らも応援しながら見守っていこうと思います。マーくん頑張って下さい。日米通算200勝まで“あとひとつ”」と熱いエールを送りました。