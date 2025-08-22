【一番くじ ベルセルク 反撃の誓い】 9月20日より順次発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ベルセルク 反撃の誓い」の全ラインナップを8月22日に公開した。発売は9月20日を予定し、価格は1回850円。また、9月22日17時よりオンライン販売を予定している。

本商品はマンガ「ベルセルク」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。ラインナップにはフィギュア「MASTERLISE」シリーズから「ガッツ」、「髑髏の騎士」、「フェムト」が登場。

その他、クリアポスター、アクリルスタンド、ラバーコースター、キャンバススタイルボードなどが登場。また、「ベヘリット」がMASTERELIVE COLLECTIONシリーズで立体化。

ラストワン賞は「髑髏の騎士（騎乗） MASTERLISE」となっている。

一番くじ ベルセルク 反撃の誓い

A賞 ガッツ MASTERLISE

全1種

サイズ：約12cm

B賞 髑髏の騎士 MASTERLISE

全1種

サイズ：約25cm

C賞 フェムト MASTERLISE

全1種

サイズ：約25cm

D賞 クリアポスター

全3種 （選べない）

サイズ：B2

E賞 ベヘリット MASTERELIVE COLLECTION

全4種 （選べない）

サイズ：約4cm

F賞 アクリルスタンド

全18種（選べる）

サイズ：約10cm

G賞 ラバーコースター

全7種（選べる）

サイズ：約12cm

H賞 キャンバススタイルボード

全14種（選べる）

サイズ：約18cm

ラストワン賞 髑髏の騎士（騎乗） MASTERLISE

サイズ：約34cm

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社