影山優佳、“教え子”に寄り添う動画公開 「本当に優しい」と反響
ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『こんばんは、朝山家です。』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが22日までに更新され、第5話から影山優佳“先生”の動画が公開された。
【動画】『朝山家』木本先生（影山優佳）が晴太に優しく寄り添う
今作は、映画『百円の恋』、連続テレビ小説『ブギウギ』などの足立紳氏が脚本・監督を務め、自身の家族をモデルに描くホームドラマ。“キレる妻”の朝山朝子（中村アン）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤征悦）が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく。
朝山家は4人家族。高校1年の長女・蝶子（渡邉心結）は反抗期真っ盛り。小学6年の長男・晴太（嶋田鉄太）は自閉スペクトラム症の診断を受け不登校気味で、朝子と賢太を振り回す。
木本美樹（影山）は、晴太のクラス担任。学校を欠席しがちで同級生とも良好な関係を築けない晴太は、教室の隅で修学旅行に「行かない」と言う。木本先生がそっと寄り添って「行かないの？」「お母さんお父さんとそのこと話したの？」と優しく語りかける。
視聴者からは「木本先生本当に優しい」「ここの木本先生の寄り添い方、とても好きです！」などと反響が寄せられている。同話は、TVerで見逃し配信を実施。
