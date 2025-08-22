通常では選べない限定車ならではのディテールや装備をプラスしながら魅力的な価格を実現

BMW M340i xDrive 50thアニバーサリーリミテッド｜BMW M340i xDrive 50th Anniversary Limited

BMW 3シリーズは、プレミアムコンパクトセグメントにおけるスポーツセダンの代名詞的存在で、セダンモデルでありながら、スポーティなデザインと卓越した運動性能を併せ持つ他に類を見ない唯一無二のモデルだ。

1975年に初代が誕生した3シリーズは、2019年には第7世代へと進化し、2022年に第7世代の一部改良モデルが誕生。さらに2024年には第7世代の一部改良モデルを、さらに一部改良したモデルが誕生し、現在に至っている。

ステーションワゴンの3シリーズ ツーリングは、3シリーズ セダンをベースに余裕あるラゲッジスペースを備えたモデルであり、2019年に第6世代へと進化。2022年に第6世代の一部改良モデルが誕生し、さらに2024年には第6世代の一部改良モデルを、さらに一部改良したモデルが誕生し、現在に至っている。

このたび発表された限定車「50thアニバーサリーリミテッド」は、3シリーズ誕生から50周年を記念した日本専用の限定モデル。最新世代の安全機能・運転支援システムが搭載されており、高性能カメラ&レーダー､および高性能プロセッサーによる高い解析能力の最先端運転支援システムの装備により、高速道路での渋滞時において、ドライバーの運転負荷を軽減し安全に寄与する運転支援システム「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能」が装備され、一定の条件下において、ステアリングから手を離しての走行が可能となっている。

最先端の運転支援システムに加え、最新世代のコネクティビティも有し、「OK, BMW」と話しかけることで、車両の操作、目的地の設定等が可能だ。Apple CarPlayへの対応、スマートフォンで事前に検索した目的地を車両に送信する等、利便性が大幅に高められている。

また、BMWデジタルキーの標準装備により、車両のキーを持たずとも、対応のスマートフォンをドアハンドルにかざすことで、車両のロック解除/施錠、さらには、指定の場所にロック解除に使用したスマートフォンを置き、スタート・ボタンを押すことで、エンジンの始動も可能だ。

このほか、内外装にわたり通常では選べない同限定車ならではのディテールや装備をプラスしながら、魅力的な価格を実現している。限定車のラインナップおよび主な装備品は以下のとおり。

🔳「BMW M340i xDrive 50thアニバーサリーリミテッド セダン/ツーリング」の主な装備品

Mパフォーマンスモデル「M340i xDrive」に、50年のヘリテージを感じさせる特別な塗装を施し、空力パーツを中心にMパフォーマンスパーツを装備。シックながら内に秘めたハイパフォーマンスを感じる1台に仕上げている。

●税込車両価格：セダン1096万円（5台限定 ※抽選販売）／ツーリング1124万円（5台限定 ※抽選販売）

●スペシャルペイント：スパークリンググラファイトメタリック

●サンプロテクションガラス（セダン）

●Mスポーツシート

●Mパフォーマンスパーツ

モデルレタリングブラック（黒いMバッジ：フロントフェンダー）、Mロゴブラック・ハイグロス（黒いグレードバッジ：リヤ）、フロントスプリッターカーボン（セダン）/フロントスプリッターブラック・ハイグロス（ツーリング）、リヤスポイラー・カーボン（セダン）/リヤスポイラー＋テールフィン・ブラックハイグロス（ツーリング）、インテリアトリムセット・カーボン＋アルカンターラニーパッド、フロントエントランスカバー

●室内ドアハンドル、パワーウインドウスイッチ、ミラー調整スイッチ等へのシルバー加飾追加



BMW 320d xDrive Mスポーツ50thアニバーサリーリミテッド｜BMW 320d xDrive M Sport 50th Anniversary Limited

🔳「BMW 320d Mスポーツ50thアニバーサリーリミテッド セダン/ツーリング」の主な装備品

最量販グレードである「320d xDrive」に、スポーティなパーツを特別に装備し、BMW Mのスピリッツを感じさせる全天候スポーツモデルに仕上げている。

●税込車両価格：セダン836万円（50台限定）／ツーリング866万円（50台限定）

●19インチMアロイホイール（ブラック）＋ランフラットタイヤ

●ミラーキャップ（ブラック・ハイグロス）*

●Mスポーツブレーキ（レッド）*

●Mライト・シャドウライン（ヘッドライトの光輝部をブラックアウト）

●Mシャドウライン・エクステンド・コンテンツ（ブラック・ハイグロス・キドニー＋ブラック・テールパイプ）

●Mリヤスポイラー（セダン、ブラック・ハイグロス）

●サンプロテクション・ガラス（セダン）

●ヴァーネスカ・レザーシート（MANL）＋ラグジュアリー・インストゥルメント・パネル

●Mカーボン・トリム

●Mシートベルト（Mトリコロールカラー入りシートベルト）

●室内ドアハンドル、パワーウインドウスイッチ、ミラー調整スイッチ等へのシルバー加飾追加*

●地上デジタルTVチューナー

BMW 3シリーズ50thアニバーサリーリミテッド｜BMW 3 Series 50th Anniversary Limited

🔳「BMW 3シリーズ50thアニバーサリーリミテッド セダン/ツーリング」の主な装備品

3シリーズの原点ともいえる「318i」をベースに、スポーティなパーツを特別に装備し、スポーツモデルとしてのキャラクターと魅力を強化している。

●税込車両価格：セダン698万円（400台限定）／ツーリング728万円（200台限定）

●19インチMアロイホイール（バイカラー）＋ランフラットタイヤ

●ミラーキャップ（ブラック・ハイグロス）*

●Mスポーツブレーキ（ブルー）*

●Mライト・シャドウライン（ヘッドライトの光輝部をブラックアウト）*

●Mシャドウライン・エクステンド・コンテンツ（ブラック・ハイグロス・キドニー＋ブラック・テールパイプ）*

●Mリヤ・スポイラー（セダン、ブラック・ハイグロス）

●サンプロテクション・ガラス（セダン）

●モデル・レタリング（グレード・バッジ）取り外し

●Mシートベルト（Mトリコロールカラー入りシートベルト）*

●室内ドアハンドル、パワーウインドウスイッチ、ミラー調整スイッチ等へのシルバー加飾追加*

*通常では選択できない装備品

🔳BMW公式サイト「BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車」

https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/3-series/bmw-3-series-50th-anniversary-limited.html