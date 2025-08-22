グルメが魅力的な「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「カモンパーク新湊」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中で立ち寄る道の駅は、その土地ならではの食文化を満喫できるグルメスポットでもあります。地元の旬の食材を使った料理や名物スイーツが揃い、訪れる人を楽しませてくれるのが魅力です。
All About ニュース編集部は8月14〜18日、10〜60代の男女201人を対象に「道の駅（グルメ）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「富山県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「ご当地ドンブリ選手権初代グランプリの白エビかき揚丼は是非とも」（40代男性／沖縄県）、「剥くのが非常に面倒な白エビのどんものが味わえるから」（50代男性／愛知県）、「富山湾の名物白えびを使ったバーガーやかき揚げ丼が看板。水揚げ地に近く鮮度の良さを体感しやすい。季節の海鮮惣菜や土産も豊富で、軽食からしっかり飯まで幅広く選べる“海のフードコート”的便利さが魅力です」（40代男性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本海有数の漁港『氷見港』直送の新鮮な魚介が味わえる」（50代男性／東京都）、「氷見の寒ブリの季節に行ってみたい」（40代男性／神奈川県）、「刺身、氷見牛、氷見うどんと地元名物が一度に味わえる美味三昧御膳があります。天然温泉や足湯もあり観光でぜひ訪れてほしいスポットです」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
