「成功者の車やん」ミス慶應候補、超高級車とのプライベートショットに反響「ロマンすぎる！」「大富豪」
「ミス慶應コンテスト2025」にエントリーしている林怜美さんは8月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。高級な愛車を公開しました。
【写真】林怜美さんが披露した超高級車は？
コメントでは、「ドアが変！壊れたの？」「かっけぇぇぇぇぇぇぇぇロマンすぎる！うおお！うおお！！！」「ガルウィング、まさかの背景落ち…推しのオーラに勝てるものなし」「成功者の車やん」「怜美ちゃん可愛い」「わぁあ大富豪なのですね」と驚きの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】林怜美さんが披露した超高級車は？
「ガルウィング、まさかの背景落ち…」林さんは「家族とドライブ行ってきたよ 運転なかなか上手にならない」とつづり、2枚の写真を投稿。超高級車の横に立ったプライベートショットです。ハッシュタグには「#シボレーコルベット」とあり、価格は公式Webサイトによると1420万円以上のようです。翼のように開くドアも格好いいです。
「横浜でご飯」自身のXにて日常ショットをたびたび公開している林さん。21日には「横浜でご飯 やっぱり紅茶が1番落ち着きます」と、おしゃれな店で紅茶を楽しんでいる姿を披露しました。窓の外にはきれいな夜景が広がっており、高級感があります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)