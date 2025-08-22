¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë°ú¤Î±¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¦¤±È¬Âå±Ñµ±ÊÛ¸î»Î¤¬¥Á¥¯¥ê
¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤¬22Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬21Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
È¬ÂåÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿·ï¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ø³Ú¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍýÂç¿Ã¼«¿È¤¬¡Ø³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¹ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë°ú¤Î±¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËMC·Ã½Ó¾´¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢ÅÄùõ¤µ¤ó¡Ê¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄùõ»ËÏº»á¡Ë¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£