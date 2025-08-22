櫻井翔・比嘉愛未が表紙を飾る『デジタルTVガイド2025年10月号』が8月22日（金）に東京ニュース通信社から発売された。

【画像】櫻井翔の15年にも及ぶ建築旅の連載が書籍に 連載当時15年前の櫻井翔

現在放送中のドラマ「放送局占拠」に出演中の櫻井翔と比嘉愛未。本作は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」に続く“占拠シリーズ”の第3弾となる作品で、いよいよクライマックスに突入。警視庁刑事部BCCT捜査員・武蔵三郎を演じる櫻井翔は、作品に熱湯風呂、金だらい、パイ投げなどバラエティーの王道罰ゲームが登場することに対して「ウィットに富んだというか“恐ろしいけど面白い”ってところが今回の『放送局占拠』ならでは」と今作の魅力を語った。三郎の妻で、今作でも占拠事件に巻き込まれる武蔵裕子役の比嘉愛未は「裕子さんは三郎と一緒にいる限り、きっと事件に巻き込まれ続ける生活を送るんだと思います」。櫻井が「すごい！」と感嘆し、比嘉が増やしてほしいとお願いしたシーンについても誌面で語られた。

「東京2025世界陸上」の大特集や、髙石あかり、草磲剛、大泉洋、妻夫木聡など豪華俳優陣の出演作を紹介する秋の新ドラマ速報も。髙橋海人のインタビュー付きの「DOPE 麻薬取締部特捜課」をはじめとしたクライマックスを迎えるドラマの気になる続きを紹介する「夏ドラマ先取りストーリー」、「放課後カルテ」の続編に出演する松下洸平のSPインタビューなどドラマ特集も大充実のラインナップとなっている。

