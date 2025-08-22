映画『８番出口』とAdobeがコラボ　公式素材を使って“異変”を起こした告知画像を作ろう

Adobe Expressと映画『８番出口』のコラボレーションによる「Adobe Expressで８番出口」が8月22により、9月19日まで期間限定で開催中だ。

Adobe Expressは直近ではコンビニプリントにも対応

本チャレンジ企画は、8月29日公開の映画『８番出口』の公式素材を活用しながら、映画のキーワードでもある「異変」をテーマにオリジナルの告知画像や動画の制作をする内容だ。公式素材は無料から利用できるコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」上で期間限定で公開され、アドビアカウントを持っている人なら誰でも使用可能となっている。

Adobe Expressは他のAdobe製品との組み合わせができるほか、直感的な操作も可能となっている。今回配布されたロゴや作中内のポスターなどを活用して、チャレンジしてみるのもいいだろう。また作品をSNSに投稿する際は、ハッシュタグ「#映画８番出口」「#AdobeExpressで８番出口」の使用を呼びかけている。

なお制作する際には、タイトルと映画公開日の記載やコピーライトの配置についてなどルールが決められているため注意が必要だ。詳細はアセット配布ページの注意事項を確認しよう。