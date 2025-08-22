女優の仁科亜季子（72）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男で俳優の仁科克基（42）に第1子が誕生したことについて語った。

司会の黒柳徹子から「昨年11月に息子さんにもお孫さんが生まれた。おめでとうございます」と祝福され、亜季子は「ありがとうございます」と目を細めた。

息子の克基を「初代王子」、初孫にあたる長女・仁科仁美の長男を「2代目王子」と呼んでいたたけに、「3代目王子かも知れません」と笑顔。

黒柳が「その息子さんは、男性の不妊治療を公表なさって」と明かすと、仁科は「そうですねえ」とうなずいた。

「だから待望の赤ちゃんだった」との言葉にも「そうですねえ」と続け、「なんか苦労してましたけど。はい。やっとできて、授かって」とうれしそうに話した。

仁科のパパぶりを問われると「昔からやんちゃっぽい子でしたし、まあなんて言うんですか？こんな（やんちゃそうな）感じでしたけど。本質的には優しい部分があって。子供に対してあんなにやるのかなと思って、びっくりしました」と意外だったと吐露。

「もう常に抱いてるし、ミルクを忘れずし、おむつは変えるし、お風呂にも入れるし」と証言。黒柳が「あなたの旦那さんとは違う？」と元夫の松方弘樹さん（17年死去）とは違うと指摘すると、笑いながら「そうですね。反面教師かもしれません」と反応した。