堀米雄斗が表紙を務めた『Esquire JAPAN』No.3 October 2025が2025年8月29日（金）にハースト婦人画報社から発売される。

【画像】堀米雄斗がルイ・ヴィトンの今季コレクションを纏う

堀米雄斗が、2000年代のストリートから着想を得たルイ・ヴィトンの今季のコレクションを着用して撮影。ストリートの申し子が、モードでラグジュアリーな2025秋冬メンズ・コレクションを軽やかに、エレガントにまとう姿を、本号の表紙とともに12ページにわたり特集した。インタビューでは、撮影の裏側やファッションへの思い、挑戦を重ねる彼の人間像を、エスクァイアならではの視点で描き出されている。

大きな変革の時期を迎えているという19世紀のイギリスが発祥のテーラード。テーラードそのものの“自由”を探求する企画や、4人の建築家の視点から考える地球のための設計図企画。安藤忠雄、カルロ・ラッティ、ダン・スタバーゴー（Cobe）、世界の最前線で活躍する4人の建築家が、それぞれの哲学と創造力で示す、未来への設計図など『Esquire』ならではの多彩な特集が掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）