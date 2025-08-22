¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBOYNEXTDOOR¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼«¿®¤ÈÁÛ¤¤¡Öº£¤¬ÀÄ½Õ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
K-POP¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×BOYNEXTDOOR¤¬8·î20Æü¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAND,¡×¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖI Feel Good¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÈà¤é¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£È¯ÇäÍâÆü¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÇËþÇÕ¤Ë¡£ñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎONEDOOR(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤È¿·ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£Æ±¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë½¸·ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖBOYLIFE¡×¤ÎÃæ¤Î1¶Ê¡¢¡ÖI Feel Good (Japanese Ver.)¡×¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬»ý¤ÄÌöÆ°´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿·Á¯¤Ë¶Á¤¯¡£
MC¤Î°§»¢¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄêÈÖ¤Î¤´°§»¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖWho¡Çs there?¡×¤ÈJAEHYUN¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡ÖBOYNEXTDOOR! ¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï BOYNEXTDOOR¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯À¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢MC¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¡£ºÇ½é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦13ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãBOYNEXTDOOR TOUR ¡ÆKNOCK ON Vol.1¡Ç¡ä¡£´Ú¹ñ¡¦KSPO¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSUNGHO¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎONEDOOR¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢LEEHAN¤ÏÁ´¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ã¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¥·¥«¥´¡ä¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë´Ø¤·¤ÆTAESAN¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ï¿·ºî¡ÖBOYLIFE¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÈBOYNEXTDOOR¤¬ÆÏ¤±¤ë¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡ÖCount To Love¡×¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¥º¥à¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡×(JAEHYUN)¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÖCount To Love¡×¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥é¥Ö¥³¥áÉ÷¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÎø¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¤ÍÙ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼Â¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£¶¦±é¤·¤¿¤Î¤ÏZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢Íû¸÷¿Í¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡×(WOONHAK)ÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×(JAEHYUN)¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖI Feel Good (Japanese Ver.)¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ONEDOOR¤¿¤Á¤Ë¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×(LEEHAN)¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖBOYLIFE¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖNice Guy (Japanese Ver.)¡×¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd EP¡Ö19.99¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡£°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Î»Ñ¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢Â³¤¯¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÙ¤ÎQ¡õA¡ª¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï»öÁ°¤ËONEDOOR¤«¤é½¸¤á¤¿¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¤¦¤½µ¶¤ê¤Ê¤¯À¿¼Â¤ËÅú¤¨¤ë¤â¤Î¡£¡Öº£²ó¤Î³èÆ°¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢WOONHAK¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤¹¡£¡ÈÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö1²ó¤Î¤±¤ó¤«¤ò2½µ´Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆSUNGHO¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¯²æËý¤¹¤ë¤è¤ê¤âÏÃ¤»¤ë¤È¤¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢6¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
¡ÖCount To Love¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤è¤¦¤ÈºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëONEDOOR¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò»£±Æ¡£¸åÆü¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²è¤â¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÁ´°÷¤¬Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡TAESAN
¡Ö²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡SUNGHO
¡Ö¡È»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëONEDOOR¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢(ËÍ¤â)º£¤¬ÀÄ½Õ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡JAEHYUN
¡Ö¿·¤·¤¤¶Ê¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÄ«¡¢ÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤Æµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡LEEHAN
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡RIWOO
¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¡¢³Ú¤·¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¨¡¨¡WOONHAK
6¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¥é¥¹¥È¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¡ÖBOYLIFE¡×¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖCount To Love¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤³¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ ¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2ÆüÏ¢Â³(8/19-20ÉÕ)¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BOYNEXTDOOR¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÖCount To Love¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤¯¤ª
(P)&(C) KOZ Entertainment.
¢£ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡×
2025Ç¯8·î20Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯
¢þBOYNEXTDOOR Weverse Shop¡§https://go.weverse.io/qt3S/x82uj0wa
¢þUNIVERSAL MUSIC STORE¡§https://umusic.jp/Clk3alow
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È)¡Û
UPCH-7752¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È44P (189.5¡ß140Ð)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ (189.5¡ß141Ð)
¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯ (100¡ß75Ð)
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (85¡ß55Ð)
¡¦¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥«¡¼¥É (Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (40¡ß30Ð)
¡¦¥ï¥Ã¥Ú¥ó (Á´2¼ï¥»¥Ã¥È)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È)¡Û
UPCH-7753¡¡2,090±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È44P (189.5¡ß140Ð)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ (189.5¡ß141Ð)
¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯ (100¡ß75Ð)
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (85¡ß55Ð)
¡¦¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥«¡¼¥É (Á´1¼ï) (100¡ß120Ð)
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È (Á´1¼ï) (120¡ß120Ð)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È)¡Û
UPCH-2279¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È 8P
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (85¡ß55Ð)
¡¦¥Û¥í¥°¥é¥à¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (85¡ß55Ð)
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ× (CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È)¡Û
PROJ-1934¡¡2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦OUTBOX (304¡ß202¡ß23Ð)
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ (295¡ß190¡ß15mm)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È 28P (290¡ß190Ð)
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¥»¥Ã¥È) (85¡ß55Ð)
¡¦¥ß¥Ë¿§»æ(Á´6¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï) (150¡ß150Ð)
¡¦4¤ÄÀÞ¤ê A3¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´1¼ï) (148.5¡ß210Ð(unfolded 297¡ß420Ð))
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼(Á´1¼ï) (100¡ß30Ð)
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×(CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È)¡Û
SUNGHO / RIWOO / JAEHYUN / TAESAN / LEEHAN / WOONHAK
UPCH-2280¡Á2285¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ (124¡ß143.5¡ß12Ð)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È 12P
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´15¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à2¼ï) (85¡ß55Ð)
¡¦Æ©ÌÀ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´1¼ï) (85¡ß54Ð)
¡¦Æ©ÌÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È (Á´1¼ï) (123¡ß140.5Ð)
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (Á´1¼ï) (85¡ß55Ð)¡¡
¢¨ÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÆ©ÌÀ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡¢Æ©ÌÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡¢¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê(Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
01 Count To Love
02 I Feel Good (Japanese Ver.)
03 Nice Guy (Japanese Ver.)
04 Dangerous (Japanese Ver.)
