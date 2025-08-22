¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¤Î±Ç²è¤¬¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡¡¤È¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¯»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ë¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê
¡¡8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø±Ç²è ¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á ¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Î¾®ÀâÈÇ¤¬Æ±Æü¡¢³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µBOOKS¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø±Ç²è ¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á ¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÎÃæ¿È
¡¡¾®ÀâÈÇ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÇÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢±Ç²è¤Î¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤ò¡¢¾®Àâ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤È¤â¤À¤Á¾Ò²ð¡×¥Úー¥¸¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçËÁ¸±¤¬£±ºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤À¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥¤¥é¥¹¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢Ê¸»ú¿ô¤¬¾¯¤Ê¤á¡¢¥Úー¥¸¿ô¤â¾¯¤Ê¤á¤Ç¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ä³Ø¹»¤ÎÄ«ÆÉ½ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸SNS¡õ¥¢¥Ë¥á¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª¡¡»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤ ¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡× ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª¤¤¤Ä¤â¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬µûÄ®¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ö¤È¤«¤¤¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¡ªÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ä¡Ä¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê´ñÀ×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçËÁ¸±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ªÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î±Ç²è¤¬¡¢¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µBOOKS¡Ø±Ç²è ¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á ¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù©¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦KADOKAWA¡¿¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë