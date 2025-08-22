「衝撃的だ」「何者なんだ？」“退団騒動”の日本人MFに欧州名門がオファーと報道、現地は騒然「移籍するのか？」
フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスに所属するMF中村敬斗は、「体調不良」を理由にチームに合流せず、開幕２試合を欠場した。
クラブも「医者の診断書がある」と説明しているが、まったく姿を現わしておらず、現地メディアは移籍を望む中村と、それを認めないクラブが対立している報道。泥沼化の様相を呈している。
そんななか、フランスの大手紙『レキップ』は８月20日、トルコの名門ベシクタシュが、「日本人攻撃的MFの中村敬斗を獲得するため、S・ランスに1500万ユーロ（約25億円）のオファーを出した」と報じた。
この一報にトルコメディアは騒然。『Cumhuriyet』は「移籍キャンペーンを続けるベシクタシュに、衝撃的な噂が浮上した。ブラックイーグルスは中村敬斗に目を付けているようだ。では、中村とは一体何者なのか？ 年齢は？ 出身地は？ ベシクタシュに移籍するのか？」と報道。そのキャリアを簡単に紹介している。
「中村は2000年７月23日に日本で生まれた。母国でサッカー選手としてのキャリアをスタートし、その才能ですぐにヨーロッパのクラブの注目を集めた。彼はオーストリアのLASKリンツで注目を集めた。ここでの活躍後、彼はフランスのリーグ・アンのS・ランスに移籍した」
ベジクタシュかどうかはともかく、昨シーズンに11ゴールを挙げた25歳のアタッカーは、果たして移籍できるのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
