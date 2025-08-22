俳優・猪塚健太の1st写真集『Thank you ALL！』が自身の39歳の誕生日である10月8日（水）にシンコーミュージック・エンタテイメントより発売される。

【画像】猪塚健太、台湾で撮り下ろした妖艶な写真たち

名演・怪演で毎回インパクトを残し、昨今様々なドラマに引っ張りだこの実力派俳優・猪塚健太。タイトルの『Thank you ALL！』には、39歳を迎える猪塚の、今日まで支えてくれたすべての人々への感謝の気持ちが詰まっている。初めて訪れた台湾で敢行した本作の撮影は、雑誌「awesome！」で長年カメラマンを務めてきたコザイリサ氏が担当。台北市内の街並みや、美しい景色を見渡せる大坪海岸、旅行スポットとしてお馴染みの九份など、たくさんの場所を巡りつつ、滞在ホテルでのリラックスした姿や台湾の食を満喫する様子など、様々な表情が切り取られた。猪塚と一緒に台湾を旅行しているかのような気分になる、大ボリュームの新規撮り下ろしグラビアが満載。39歳を記念してファンへの“Thank you”がたくさん盛り込まれた1st写真集となっている。さらに発売を記念して、東名阪にて特典お渡し会の開催も決定されている。

■猪塚健太 コメントこの度、39歳を記念いたしまして、人生初の写真集を出させていただくことになりました。ありがとうございます。僕が39年間生きてきて、これまで関わってくださった全ての皆様に感謝の意を込めて「Thank you ALL！」というタイトルにしました。今の僕のありのままの、様々な姿を、台湾の地で目一杯撮っていただきました。大変見応えのある一冊となっております。"サンキュー"の気持ちがてんこ盛りに詰まったこの写真集、ぜひ手に取っていただけたら幸せです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）