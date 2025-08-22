山田涼介、プロゲームチーム加入も「グループ活動激減」にファン悲嘆…ツアーは「年1」レギュラー番組「深夜降格」の不穏

8月20日、8人組アイドルグループ「Hey！ Say！ JUMP」（以下、JUMP）の山田涼介が、プロゲームチームに加入することが発表された。ただ、ファンの間では、グループ活動の少なさが懸念されているようだ。

山田は自身のYouTubeチャンネル「LEOの遊び場」でゲーム実況をしており、その腕前は広く認知されている。今回、国内最大手のプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」（以下、「CR」）に新設される「STAR部門」への加入が明らかになった。

「山田さんは、東京ドームで開催されたオフラインイベント『CR FES 2025』に出演し、2年ほど前に、CRの代表取締役に加入をすすめられたことがきっかけだったと明かしました。STARTO ENTERTAINMENTの所属タレントがプロゲーマーになるのは初めてです」（スポーツ紙記者）

アイドルに加えて、プロゲーマーとしての活躍を期待するファンも多い。しかし、一方で、Xでは

《すごいけど、よにのしてゲーム配信してプロゲーマーとして大会とかチーム配信とかしてソロコンしてってもうHey！Say！JUMPとしては年1のシングル、年1のアルバム、年1のドームツアー、その円盤しか活動する気ないってこと？？》

《8人が各々で頑張ってるからグループ活動少ない事に慣れていかなきゃいけないのかなーー》

《本当にJUMPのグループとしての活動無さすぎるよなぁ。年1のシングルに冬だけのドームツアーっていくら本人たちがグループ一番言ったところで信じ難すぎるんだよここ数年の活動歴は》

など、JUMPの活動の少なさを嘆く声があがっている。

2007年にCDデビューしたJUMPは、2025年でデビュー18年めを迎える。高木雄也が7月期のドラマ『大追跡〜警視庁SSBS強行班係〜』（テレビ朝日系）に出演し、伊野尾慧も4月期のドラマ『パラレル夫婦 死んだ “僕と妻” の真実』（カンテレ制作、フジテレビ系）で主演を務めるなど、個々のメンバーの仕事は途切れないが……。

「ここ数年、シングルやアルバムを出すのは年に1回程度、ライブも年末年始にドームツアーを開催するのみと、グループで活動する機会が減っていることが指摘されていました。

JUMP内で高い人気を誇る山田さんは個人の仕事量も群を抜いていますが、そうした活動はグループに還元することが目的であると明かしています。

今回のプロゲーマーデビューもその一つだと思われますが、やはりライブでJUMPに直接会える場が少ないことを悲しむファンもいるのでしょう」（芸能記者）

グループの仕事では、冠バラエティ番組『いたジャン！』（フジテレビ系）がある。同番組は、2015年に前身となる『いただきハイジャンプ』がスタートして以降、断続的に放送されてきたが、苦難に見舞われた。

「当初、深夜放送だった『いただきハイジャンプ』は2018年から土曜日の午前中の放送になり、今後が期待されていましたが、2024年3月に終了しました。

2023年10月に旧ジャニーズ事務所の性加害問題が発覚後、フジテレビはTOKIO、KinKi Kids（現・DOMOTO）、JUMPの3本の冠番組終了を決めたため、一連の問題が影響したと見られます。

一度終了した後、2024年6月に現在の『いたジャン！』に改題して放送再開したのですが、放送時間が平日の深夜に変わるという、“降格” になってしまったのです。一時期は、ゴールデンタイムの移行を期待する向きもあっただけに、悲しむファンもいたようです」（前出・芸能記者）

JUMPのグループ活動が苦戦を強いられる一方、STARTO社では熾烈な競争が繰り広げられている。

「9人組グループ『Snow Man』や6人組グループ『Six TONES』は2024年と2025年にそれぞれ5大ドームツアーを開催し、大型の音楽特別番組やバラエティ番組への出演も目立ちます。また、2月に新メンバーを加えて8人体制になった『timelesz』も、グループで露出を増やしているのです。

JUMPも高い人気を誇るものの、彼らより後にデビューしたグループに押されつつあるようです」（前出・芸能記者）

2027年にはデビュー20周年を迎えるが、8人はここから “ジャンプ” できるか──。