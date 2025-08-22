◇プロ野球イースタン・リーグ 楽天 14-1 オイシックス(22日、森林どり泉)

楽天・小森航大郎選手が「6打数6安打2打点」の躍動。チームの大勝に貢献しました。

ヤクルトにFA移籍した茂木栄五郎選手の人的補償として移籍し、今季から楽天でプレーしている小森選手。開幕1軍を勝ち取り、プロ初ヒット、プロ初盗塁、プロ初本塁打を記録するなど躍動を見せていましたが、6月9日に抹消となりました。

その後はファームで再調整に励んでいる小森選手。この日のオイシックス戦では「2番・レフト」でスタメン出場しました。

小森選手は初回、先頭が相手のエラーも絡み迎えた無死1塁の場面で、レフトへのヒットを放ちます。3回の先頭で迎えた第2打席でも、外角高めのカーブをうまくとらえライトへのヒットを記録。さらに5回にも先頭で打席に向かうとレフトへヒットを放ちました。ここまでの3打席は好機の場面ではありませんでしたが、後続へのチャンスメイクに貢献します。

すると6回には1アウト1塁の場面で第4打席を迎えます。この打席では、1塁にいた俊足の辰見鴻之介選手が2塁へ盗塁を決め、1アウト2塁とチャンスメイク。小森選手はこれを生かし、タイムリー2塁打を放ちました。さらに7回の第5打席でも2アウト1、2塁の好機でセンターへのタイムリーを記録。得点に貢献します。

その後、この日の最終打席となった8回の2アウト走者なしの場面でも、センターへのヒットを記録。この日は「6打数6安打2打点」と驚きの躍動を見せました。