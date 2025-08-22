

「AMEFURASSHI Live"Dive!”」１部の模様（Photo by 横山マサト）

AMEFURASSHIが、8月19日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で昼夜２部制のワンマンライブ「AMEFURASSHI Live"Dive!”」を開催した。本公演の全体のテーマは“ライブハウスならではの体感”。 その中で１部では「AMEFURASSHI×SPORTS」、２部では「AMEFURASSHI×MUSIC」というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリストでパフォーマンスが繰り広げられた。

【写真】「AMEFURASSHI Live"Dive!”」パフォーマンスの模様■第１部

１部の開演前には、ギネス記録を持つ小学３年生のDJ RINOKAがステージへ。堂々としたDJプレイを披露し、オーディエンスの鼓動を高鳴らせた。そして会場に高揚感が満ちたタイミングで、スポーティな衣装を身にまとった愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花がColors（AMEFURASSHI ファンの呼称）の前に姿を現した。彼女たちは「COOL HOT SWEET LOVE」でライブの口火を切ると、しなやかでキレのあるダンスとクールな歌声で会場中を魅了。続く「Ready Now」では、バットを使ってサインボールをフロアに放つというユニークな演出でライブのコンセプトを体現した。

最初のMCで挨拶を述べたあと、4人はGODIVAのショコリキサー（チョコレートドリンク）を持ち、「もえかんぱーい！」という掛け声で乾杯。そしてGODIVAのショコリキサーを手に踊る動画がTikTokで人気を博した楽曲「Drama」を披露した。この曲を象徴する横移動の“カニダンス”パートに移るとフロアから歓声が沸き起こり、続く「Magic of love」では川崎ブレイブサンダース チアリーダーズ IRISの4人がセクシーな踊りでライブに華を添えた。さらに AMEFURASSHI はタオルや光るうちわを持ってステージ上で躍動し、多彩なパフォーマンスで会場の盛り上がりを加速させた。

ライブ中盤の幕間にはDJ RINOKAが再び登場し、AMEFURASSHI の楽曲をつなげたスペシャルなDJ パフォーマンスを展開。その音に導かれるように再びステージに上がったAMEFURASSHIは「Sweetie,Lovely, Yummy」でライブの後半戦を開始し、柔らかい歌声でフロアを心地よくクールダウンさせる。「グラデーション」の終盤には愛来が華麗なバトン捌きを披露してみせた。

続いて AMEFURASSHI は最新 EP「Four Hearts」より、1980年代のディスコへのリスペクトを込めたナンバー「Don't stop the music」を歌い、これを皮切りにラストスパートへ。「ARTIFICIAL GIRL」ではその場でバスケットボールのドリブルやパスをしながら歌うトリッキーな演出でColorsの視線を釘付けにし、本編ラストはジャージークラブのリズムを取り入れたダンスナンバー「SPIN」でフロアを大いに沸かせた。

その後アンコールに突入すると、4人はグミをあしらった斬新な衣装に着替えて再登場。バランスボールをパフォーマンスに取り入れながら「MICHI」を歌い、最後までColorsを楽しませ続けた。■第２部

２部には７月に開催されたプレイベントにも登場したケンモチヒデフミ（水曜日のカンパネラ）、プロデューサー / トラックメイカーのYackle、過去にも AMEFURASSHI と共演しているRAM RIDERがゲスト出演。まずは開演前にYackleがDJ卓に立ち、AMEFURASSHIはもちろん、スターダストプロモーションのアイドルセクション・STAR PLANET所属グループの楽曲などを響かせ、フロアのテンションを右肩上がりに高めた。

満を持して登場した AMEFURASSHI は「Don't stop the music」を１曲目に歌唱。１部とは異なる衣装でクールな楽曲を畳みかけると、ライブの途中からゲストDJを迎えて貴重なコラボステージをスタートさせた。ケンモチヒデフミとのコラボでは「Love is love」「WILD」「DROP DROP」「イニミニマニモ」「SPIN」がリミックスバージョンで披露され、メンバーの歌とダンス、ケンモチのDJパフォーマンスが一体となった迫力あふれるステージにフロアが盛大に沸き立った。

続くゲストの RAM RIDER とのコラボでも場内に熱狂の渦が生まれた。原曲は１分40秒という短い尺の「MOI」がロングバージョンで披露されたり、「Drama」の“カニダンス”パートでメンバーの動きがストップするアレンジが施されたり、「メタモルフォーズ」がクラブ仕様に強化されて鳴り響いたりと、リミックスバージョンならではの特別な展開に会場全体が夢中に。本編最後の「ALIVE」に至るまで、ライブハウスで音楽を体感することの醍醐味が感じられるライブが続いた。

アンコールではゲストDJの３人をステージに呼び込んでトークを繰り広げたのち、メンバーがそれぞれColorsに向けて挨拶。愛来が「まだまだこれから先、いろんなことに挑戦して成長していきたいと思っています。今日は本当にありがとうございました」と意気込みと感謝の思いを伝えると、AMEFURASSHI は最後に「Love love love」を披露した。彼女たちは Colors とともに腕を左右に振り、心地よい一体感があふれる中で「AMEFURASSHI Live"Dive!”」の幕を閉じた。

なお、AMEFURASSHIは10月11日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、翌12日に愛知・名古屋ダイアモンドホールでワンマンライブを開催する。オフィシャルファンクラブでのチケット先行予約は８月24日23時59分まで。その後、オフィシャル先行が８月27日からスタートする。

さらに、名古屋、大阪でのフリーライブ、AMEFURASSHI Free Live Four Heartsの開催も決定。９月６日愛知県・ららぽーと名古屋みなとアクルス、９月７日大阪府・もりのみやキューズモールBASEで開催。【ライブ情報】★AMEFURASSHI ワンマン LIVE〈大阪〉GORILLA HALL OSAKA日程：2025年10月11日(土)1部

open 14:30 / start 15:002部

open 18:00 / start 18:30〈愛知〉名古屋ダイアモンドホール日程：2025年10月12日(日)1部

open 14:30 / start 15:002部

open 18:00 / start 18:30