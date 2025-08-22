女優・内田有紀の妹であることを明かした澪奈（れいな＝２９）が１６日配信のＡＢＥＭＡ「ＮＯ ＭＡＫＥ」で特集されている。

内田の影響で芸能の仕事に興味を持ち、日本大学芸術学部を卒業。１９歳のときにスカウトされ、２０１５年にデビューした。当初は東京を拠点にしていたが、２０２４年に静岡へと戻り、ローカルタレントとして活動してきたという。現在は「ミス ＦＬＡＳＨ」オーディションに挑んでいる。

内田と父が違うことは高校生の時に伝えられたという。週刊誌報道でうっすらと情報は耳に入っていたが「たまたま祖母から聞きまして。寝たきりの祖母の付き添いでいたときに突然話し出しまして。『そうなの？知らなかった』って明るく言ってたんですけど、内心ちょっとびっくりと週刊誌（の報道は）間違ってなかったのかもしれないって答え合わせじゃないですけど」と回想した。

続けて「そこで納得したというか、ほっとはしました。『血半分だけか』みたいな。そこがある意味、悩んでいたものが少しなくなったのはありましたね。見た目もいじられてきて、心ないことも言われて、姉は姉なんですけど。モヤモヤしていたのがストンと落ちた感覚はありました」と率直に吐露していた。