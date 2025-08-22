YOSHIKI、サウジアラビアの世界遺産「Hegra」で特別コンサートを開催 日本人初で「とても光栄」
X JAPANのYOSHIKIが22日、東京・六本木のグランド ハイアット東京で『YOSHIKI サウジアラビア公演 発表記者会見』を開催。サウジアラビアのユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で特別コンサートを行うことが発表された。
【写真】すごすぎる…！透明なグランドピアノに座るYOSHIKI
YOSHIKIは、作曲家、ドラマー、ピアニスト、ファッションアイコン、そしてX JAPANのリーダーとして、ジャンルや国境を超えて活躍。11月20日に、サウジアラビア・アルウラの世界遺産「Hegra」で特別コンサートを開催する。本公演は「Ancient Kingdoms Festival」の「Hegra Candlelit Classics」シリーズの一環として行われ、これまでアンドレア・ボチェッリやルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた、極めて稀少な舞台となっている。今回、YOSHIKIがその名誉ある一員に加わることとなった。
約2000年前のナバテア人の古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルの光に包まれて行われるコンサートは、悠久の歴史と現代の芸術性を象徴的に結びつける舞台となる。
YOSHIKIは、ロックとクラシックを融合させた独創的な音楽活動が国際的に高く評価され、2025年に米TIME誌「TIME100」世界で最も影響力のある100人に選出されるほか、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターに日本人アーティストとして初めて手形・足形を刻むなど、その地位を確立している。こうした世界的評価が背景となり、今回サウジアラビアから特別なオファーが寄せられ、1年以上にわたる交渉の末、本公演の実現に至った。
YOSHIKIが会見でコンサートの開催を発表すると、抽選で会見に参加することができたYOSHIKIファンから歓声が。世界で数人、日本人では初の快挙にYOSHIKIは「とても光栄に思っています」と話した。
また、この日から同所でディナーショーを開催。新曲を演奏することを報告し「間に合った（笑）。今朝方できた」と笑顔で語っていた。
