タカラトミー、「日本おもちゃ大賞2025」で11商品受賞 トミカビル・リカちゃんハウスなど大賞に
タカラトミーが、一般社団法人日本玩具協会主催「日本おもちゃ大賞2025」で大賞3部門を含む計11商品の受賞を果たした。トミカブランド55周年を記念した『グランドモールトミカビル』や、リカちゃんハウス『おしゃべりオートロック 2階建てのグランメゾン』などが大賞を獲得し、玩具業界を代表する存在感を改めて示した。
【画像】タカラトミー、「日本おもちゃ大賞2025」受賞商品
大賞は『トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウンボックス』（エデュケーショナル部門）、『グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）』（アクション部門）、『おしゃべりオートロック 2階建てのグランメゾン』（共遊玩具部門）の3点。「トミカ」ブランドとしては初の2部門での大賞受賞となり、「トミカワールド」としては3年連続の大賞に輝いた。評価ポイントとして、組み立てる段階でのりものの特徴や仕組みを理解できることや、子どもたちに身近なシーンを再現し他商品とも合体可能な遊びの幅広さ、誰もが楽しめるユニバーサルデザインの工夫などが挙げられた。
さらに、累計150万台を突破したベビートイ『くまのプーさん えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー』がヒット・セールス賞を受賞。世界的ヒットとなっている『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』シリーズが特別賞を受賞した。同シリーズは1999年に誕生以来、80以上の国と地域で累計5億2000万個以上を出荷しており、25年10月には世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」の開催も控える。
優秀賞では『リカちゃん にぎやかイルミクレーンみんなでいこうよラウンドワン』（ベーシック部門）、『ポケモン スマホロトム SHAKE』（キャラクター部門）、『早押しクイズボタン』（ゲーム＆パズル部門）、『ぷにるんず サンリオキャラクターズ』（デジタル部門）、『ポケモン ぴょこぷにゅ』シリーズ（バラエティ部門）、『ピカチュウといっしょ！おしゃべりことばスキャナー』（共遊玩具部門）の6商品が選出された。
「日本おもちゃ大賞」は2008年に創設され、今年で17回目。今回は44社、350点の応募から選出された。大賞をはじめとする受賞商品は、8月に開催される「東京おもちゃショー2025」でも展示され、幅広い世代に向けて紹介される予定だ。
【画像】タカラトミー、「日本おもちゃ大賞2025」受賞商品
大賞は『トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウンボックス』（エデュケーショナル部門）、『グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）』（アクション部門）、『おしゃべりオートロック 2階建てのグランメゾン』（共遊玩具部門）の3点。「トミカ」ブランドとしては初の2部門での大賞受賞となり、「トミカワールド」としては3年連続の大賞に輝いた。評価ポイントとして、組み立てる段階でのりものの特徴や仕組みを理解できることや、子どもたちに身近なシーンを再現し他商品とも合体可能な遊びの幅広さ、誰もが楽しめるユニバーサルデザインの工夫などが挙げられた。
優秀賞では『リカちゃん にぎやかイルミクレーンみんなでいこうよラウンドワン』（ベーシック部門）、『ポケモン スマホロトム SHAKE』（キャラクター部門）、『早押しクイズボタン』（ゲーム＆パズル部門）、『ぷにるんず サンリオキャラクターズ』（デジタル部門）、『ポケモン ぴょこぷにゅ』シリーズ（バラエティ部門）、『ピカチュウといっしょ！おしゃべりことばスキャナー』（共遊玩具部門）の6商品が選出された。
「日本おもちゃ大賞」は2008年に創設され、今年で17回目。今回は44社、350点の応募から選出された。大賞をはじめとする受賞商品は、8月に開催される「東京おもちゃショー2025」でも展示され、幅広い世代に向けて紹介される予定だ。