LINEマンガ、スポーツイベントでは初の「東レPPOテニス2025」に協賛 異なる分野の未来創造の一助に
電子コミックサービス「LINEマンガ」と電子書籍販売サービス「ebookjapan」が、10月18日から26日にかけて東京・有明で開催される『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』のオフィシャルスポンサーとして協賛することが決まった。LINEマンガによるスポーツイベントへの協賛は初となる。
【写真】大会を盛り上げる！アンバサダーの奈良くるみ＆土居美咲
「LINEマンガ」と「ebookjapan」を運営するLINE Digital Frontierの代表取締役社長CEO・高橋将峰氏（高＝はしごだか）は、「スポーツもマンガも、子どもたちをはじめ多くの人々に夢や希望を与えるものです。広くはエンターテインメントという同じ領域において、それぞれの分野で志を同じくする者として、スポーツに関する取り組みにも積極的でありたいと考えています。今回の取り組みを通して、より多くの人々に夢や希望をお届けできることを願っています」と語る。
同社では、「マンガの未来を創る」というビジョンを掲げ、作品のグローバル展開やクリエイターの発掘・育成に注力している。国内外からも高い注目を集める世界選手権大会に協賛することで、異なる分野の未来創造の一助となることを目指す。
日本最大の国際女子プロテニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント』は、1984年に第1回大会が行われ、今大会が記念すべき40回目となる。その特別企画としてジュニア・学生を対象に本戦全日程を無料で招待する取り組みを実施する。
