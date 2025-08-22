ローラ、胸元大胆黒ドレス姿「和洋融合スタイル」「見るたびに綺麗が増してる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルのローラが22日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開けた黒ドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ローラ、胸元大胆ドレス姿で抜群スタイル輝く
ローラは「和とドレスとYSL」とSaint Laurentのドレスを着用したコーディネートについてコメントし、日本の伝統的な建物をバックにしたスタイリングを披露。黒いベアトップドレスを着こなし、和と洋が融合した独特な世界観を表現している。
この投稿に、ファンからは「和洋融合スタイルが素敵」「見るたびに綺麗が増してる」「黒ドレスが似合いすぎ」「日本の美とローラの美しさが合ってる」「かっこかわいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ローラ、日本の伝統建築＆洋装の融合スタイル披露
