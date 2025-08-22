「おそらく衝撃映像」真矢ミキ、“滝行”姿を披露「ずぶ濡れでもお美し」「チャレンジャー」
俳優の真矢ミキ（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。“滝行”に挑戦する姿を公開した。
【写真】「おそらく衝撃映像」“滝行”姿を披露した真矢ミキ
真矢は同日放送のTBS系『ララLIFE』で「滝行に挑戦させていただきました」と報告。写真には滝に打たれてじっと座り込む真矢の姿が収められている。
「滝の沢水はこんなに冷たいのか…滝はこんな不思議な世界感なのか…飛瀑の勢いに静寂な喝を入れていただいたようでした」と挑戦を振り返り、「兎に角、一瞬でずぶ濡れになる…おそらく衝撃映像かと想像しますが、私も本気で集中してきました 是非ご覧ください」と呼びかけた。
投稿ではそのほか、「この夏はオフも思い出深き年となりそうです」とつづり、思い出を写真とともにシェア。友人たちと楽しい夏のひとときを過ごしたようだ。
コメント欄には「チャレンジャーなミキさんと承知していても滝行には驚きです！」「挑む気持ちに敬服」「めちゃくちゃ素敵です」「滝行ずぶ濡れでもお美し〜」などのコメントが寄せられている。
