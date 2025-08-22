バンクーバーで大人気の“アイドル猫”　住まいは海の上「ぜひ会いに来てね！」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

8月16日（土）に放送された同番組では、カナダ・バンクーバーにあるモスキートクリークマリーナが特集された。

【映像】港町バンクーバーのスターは猫！ ヨット暮らしフレデリックのご機嫌な夏

今回の主役は、この港で暮らす一匹の猫。番組では、彼の目線でマリーナの魅力が語られた。

「やあ！ 僕の名前はフレデリック。こちらが飼い主のクリスとミシェル。僕たちはこのフランス製のかっこいいヨットで暮らしているのさ」

「中を案内するよ。どう？ きれいでしょ。片付け上手なミシェルのおかげなんだ。船っていうより、ちょっとしたアパートってところかな」

「外に停泊してるのは、バンクーバーのマリーナ。カラフルなボートハウスが並ぶ、静かでとってもいいマリーナなんだ」

「クリスは夏の間、このヨットでチャーター業を営んでいるんだよ。ヨットの腕前は抜群で、ゲストのどんなリクエストにも応えられるんだ」

「中には、僕に会いたくて予約してくれるお客さんもいるんだよ。自分でいうのもなんだけど、この船のアイドルってところかな。なんてね」

「豊かな自然の中をクルーズしながら過ごす、ご機嫌な夏は最高さ。バンクーバーに来たら、ぜひ会いに来てね！」