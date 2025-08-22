

カフェ クローバー 南瓜ぜんざい 700円

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。暑い日が続くとついつい冷たいものを食べがちですが、野菜も大切ですよね？ 岡山から瀬戸内市で栽培されている「備前黒皮かぼちゃ」を紹介します。

日本カボチャは牛窓地区で古くから栽培されていましたが、1995年を境に生産が途絶えていました。2014年に地元の有志が立ち上がり「備前黒皮かぼちゃ」を復活させました！

そんな伝統のカボチャを使った料理が瀬戸内市牛窓町の「カフェ クローバー」で味わえます。牛窓地区の郷土料理を再現した「南瓜ぜんざい」です。

（カフェ クローバー／甲矢瑞穂 オーナー）

「備前黒皮かぼちゃは、あっさりなカボチャなんです、なので甘いあんこと一緒に食べてもすごく相性はいいです。（南瓜ぜんざいは）お食事の一つだったみたいです」

カボチャは食感が楽しめるように皮付きのまま1cmほどの厚みでカットして煮込んでいます。

（カフェ クローバー／甲矢瑞穂 オーナー）

「皮とかも皆さん結構固く思いがちなんですが、やわらかいから皮と一緒に食べるのが一番おいしいです」

「南瓜ぜんざい」には、普段ぜんざいでは使わない食材「そうめん」が入っています。

（カフェ クローバー／甲矢瑞穂 オーナー）

「お腹いっぱいにするためにも、そうめんとかうどん、そのあたりを入れていたみたいです」

そうめんでボリューム感！ 「備前黒皮かぼちゃ」は西洋カボチャに比べ甘さ控えめであっさり。なので甘～いぜんざいにも不思議と合います。

ぜんざいには欠かせない白玉団子も2個入っています。

（カフェ クローバー／甲矢瑞穂 オーナー）

「牛窓の地元の人しか知らないお料理。たくさん食べていただきたいと思って提供させてもらっています」

カボチャとそうめんを入れた伝統の料理！ 味わってみてはいかがですか。

（2025年8月22日放送「News Park KSB」より）