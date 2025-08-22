Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤ÎÆüËÜ´ë¶È¡¡ÌóÈ¾¿ô¤¬º£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·Êµ¤¡Ö°²½¡×¸«ÄÌ¤·¡¡Ãóºß°÷¤é¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝµá¤á¤ëÀ¼¤â
Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢È¾¿ô¶á¤¤´ë¶È¤¬º£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö°²½¤¹¤ë¡×Ëô¤Ï¡Ö¤ä¤ä°²½¤¹¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃÄÂÎ¡ÖÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ª¤è¤½1400¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤ÎÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ï¡¢Á°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö°²½¡×¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÈóÂÑµ×ºâ¡×¤Î¶È¼ï¤ä¡¢¡Ö¾å³¤¡×¥¨¥ê¥¢¤ÇÈæ³ÓÅª²þÁ±¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö°²½¤¹¤ë¡×Ëô¤Ï¡Ö¤ä¤ä°²½¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤è¤ê4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ48¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾®Éý¤Ê°²½¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤«¤é¤Ï¡ÖÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤»¤º¡¢Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÃóºß°÷¤é¤Î°ÂÁ´¤òÃæÄ¹´üÅª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¡¡ËÜ´ÖÅ¯Ï¯ ²ñÄ¹
¡Ö²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤»ö¹à¤Î¤´»ØÆ³¤òÆüÃæÎ¾À¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Âç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤È°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤Ï¡¢ÆüÃæÎ¾À¯ÉÜ¤äÃæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¸øÉ½¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£