18:00 ECBユーロ圏妥結賃金（第2四半期）

22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:00 パウエルFRB議長、ジャクソンホール会議「経済見通しとFRB枠組みの見直し」講演（質疑応答なし）



23日

0:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演



24日

1:25 植田日銀総裁、ベイリー英中銀総裁、ラガルドECB総裁、ジャクソンホール会議「移行期の労働市場」討論会出席





ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、～23日）

ブルームバーグNEF（BNEF）サミット「エネルギーとモビリティの未来」

エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラム（WLF）（インド、23日まで）



※予定は変更されることがあります。

