テクニカルポイント ユーロポンド、短期的には中立状態に移行

0.8737 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）



0.8737 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8726 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8683 一目均衡表・基準線

0.8663 21日移動平均

0.8652 現値

0.8639 10日移動平均

0.8632 一目均衡表・転換線

0.8623 一目均衡表・雲（上限）

0.8588 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8559 100日移動平均

0.8553 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8527 一目均衡表・雲（下限）

0.8449 200日移動平均



ユーロポンドは、短期的には中立状態になっている。８月は６月以降の上昇トレンドが終了して、下降トレンドに転換するシグナルが点灯している。ただ、足元ではＲＳＩ（１４日）が５１．１を中立状態を示しており、売買の偏りは均衡している。一目均衡表の雲上限に沿って下げ渋ってきている。足元の雲上限０．８６２３レベルが目先のサポート水準として注目される。上値には一目均衡表基準線が０．８６８３レベルに位置している。

