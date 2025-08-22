Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢ÃæÂô¸µµª¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤è¤ê¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢ÃæÂô¸µµª¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¹ä¡¢ÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤Ç¡È¸ç¤ê¤Ë»ê¤ëµáÆ»¼Ô¡ÉÇ®±é¡ª¡¡¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Îºî²È¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥»¤ÎºÇ¹â·æºî¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤ÎÉñÂæ²½¡£±é½Ð¤òÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ÎÇò°æ¹¸¡¢·àºî¤òÄ¹ÅÄ°é·Ã¡¢²»³Ú¤ò»°Âð½ã¤¬Ã´¤¦¡£¼Âºß¤¹¤ë½¡¶µ²È¤ÇÊ©ÂË¡Ê¼á²à¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊ©¶µ¤Î»ÏÁÄ¥Ö¥Ã¥À¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ì¾¤ò»ý¤ÄÀÄÇ¯¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤È¡¢¡Ö¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¥Ø¥Ã¥»¡×¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤òÁð¤Ê¤®¹ä¤¬Ì³¤á¡¢¶¦±é¤Ë¿ùÌîÍÚÎ¼¤ÈÂíÆâ¸øÈþ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÄ©¤à¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£ÃË¤ÎÍ§¿Í¥Ç¡¼¥ß¥¢¥ó¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í! -¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹-¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ÎëÌÚ¿Î¡£¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸½ºß¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæÂô¸µµª¡£¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤ÎÉã¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¼çºÅ¸ø±é¡Ø¥»¥Ä¥¢¥ó¤ÎÁ±¿Í¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤Î¾¾ß·°ìÇ·¡£
¡¡¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤Ë¾¦Çä¤ò¶µ¤¨¤ë¾¦¿Í¤Î¥«¡¼¥Þ¥¹¥ï¡¼¥ß¤ËÉñÂæ¡Ø¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤«¤±¤·¤´¤à¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¦¥ê¥Ç¥£¥±¡Ù¤Ë½Ð±é¤ÎÍÀî¥Þ¥³¥È¡£¸ÅÂå¥¤¥ó¥É¤ÎÂç²Ï¤ÎÅÏ¤·¼é¥ô¥¡¥º¥Ç¡¼¥ô¥¡¤Ë¡¢·àÃÄ¡Ö¤Ï¤¨¤®¤ï¡×¼çºË¤Çºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¡Ø¤½¤èÉ÷¤ÈËâ½÷¤¿¤Á¤È¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤È¡Ù¤Ê¤É³°Éô¸ø±é¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¥Î¥¾¥¨À¬¼¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃÓ²¬Î¼²ð¡¢»³ËÜÄ¾´²¡¢ÀÆÆ£Íª¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¢Ãæ»³µÁ¹É¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Æ°ìÊ¿¡¢Åì³¤ÎÓÌ÷»Ö¡¢ÎëÌÚÌÀÎÑ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤ë¤«¡¢¿ÎÅÄ¾½³®¡¢ÎÓÅÄ³¤Î¤¡¢¥¿¥Þ¥é¡¢²ÏÂ¼¥¢¥º¥ê¤È¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤â»²½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ2026Ç¯1·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÊ¼¸Ë¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ11·î15Æü¡Á12·î27Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ºåµÞ Ãæ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¡Á18Æü¾å±é¡£
