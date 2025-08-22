仁川（インチョン）で変死者が着用していた２０匁〔約７５グラム、約１１００万ウォン（約１１７万円）相当〕の金のネックレスが警察の調査過程で消失し、警察が内部調査に着手した。

２２日、仁川警察庁によると、２０日午後２時ごろ、消防当局は仁川市南洞区万寿洞（ナムドング・マンスドン）のあるヴィラで、５０代男性Ａさんが倒れていて呼吸をしていないという１１９通報を受けた。救急隊員が現場に出動したが、Ａさんはすでに死亡していた。その後、仁川南洞警察署は消防から事件現場を引き継ぎ、死因調査に乗り出した。

当時、最初に出動した南洞警察署所属の刑事が携帯電話で撮影した写真には、死亡者が２０匁の金のネックレスをしている姿が写っていた。しかし、その後、仁川警察庁科学捜査隊が再撮影した写真にはネックレスが写っていなかったという。これを受け、現場に出動した警察官は内部者の犯行を疑い、互いの身体を捜索したが、金のネックレスは見つからなかった。

仁川警察庁関係者は中央日報の電話取材に対して「金のネックレスの行方はまだ確認されていない状況だ」とし「中立的で公正に内部調査を進めるため、刑事機動隊に記録を渡し、関係する警察官に対する調査に着手した」と明らかにした。仁川警察庁は、現場に出動していた刑事２人、検視調査官１人、科学捜査隊職員２人の計５人の警察官を対象に調査を進めている。