8月18日（月）の放送回では、休暇に北海道は小樽へと遊びに行ったシュウペイ。水上バイクでアクティビティを楽しんでいる最中、どうやらとてもかなしい別れがあったらしく……？

水上バイクの運転免許を持っているシュウペイ。休暇に訪れた北海道の小樽で水上バイクに乗って楽しんでいる最中に事件は起こった。水上バイクは川からスタートして海へと出ていくルートになっており、その時の世界が広がる感動や、海の神秘的な美しさを語りつつも、シュウペイの声のトーンが急にかなしいものに……。

シュウペイ：乗っているときにお別れをしちゃいまして……。

松陰寺：お別れをした！？

シュウペイ：それとはニコイチくらい、一心同体くらい一緒に歩んできたんですけど……。

と語る、そのアイテムとはヘアバンド。川から大海原へ出た瞬間に、気持ちが解放的になり少しだけスピードを出したその時、ボンッ！と音がして、大海原にヘアバンドが飛んで行ってしまったとのこと。ヘアバンドは山口県のロケ番組でいつもつけているアイテムだったもので、愛着のある品。飛んで行った瞬間、様々な記憶がフラッシュバックしていったがそのままスピードは止まらず大海原に出ていってしまったシュウペイ。

シュウペイ：でもこんなこと言ってるけど、遊びの方に夢中になると、愛着していたものでも手放せるんだなって。

と意外にもドライな感情が湧いて、実はそんなにそんなに大切なものじゃなかったのかも……と思い返す。

シュウペイ：で、このヘアバンドどこで買ったのかな？って思いだしたら、笹塚の百均だったんだよ。百均かい！って。

松陰寺：でももし、かっぴかぴになってどかの陸にあがってたらまた使う？

シュウペイ：使う使う！

松陰寺は使うんかい！とつっこんだ。

