ひみつ堂「ひみつのいちご蜜」と「幻いちごの特製蜜」がコラボした限定のかき氷も！東武百貨店 池袋本店「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」
東武百貨店 池袋本店では、2025年8月26日(火)から9月2日(火)までの8日間、「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催。
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)
期間 ：2025年8月26日(火)〜9月2日(火)
営業時間：午前10時〜午後7時
※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。
※写真はイメージです。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※数に限りがあります。
※8月19日(火)時点の内容です。
※各都道府県以外の素材を使用している場合があります。
北海道から沖縄まで日本各地のグルメが約87店舗集結☆
注目は常に行列の出来る人気かき氷専門店の東武限定かき氷！そのほか東武限定スイーツやガッツリ肉系・海鮮系などの贅沢弁当、各地の特色溢れるご当地グルメも楽しめます。
【ひみつ堂】[東京・初出店・東武限定品]
にっぽんいちたべるシリーズ「夕焼け富士」
イートイン 2,100円(1杯)
ひみつ堂で人気の「ひみつのいちご蜜」と「幻いちごの特製蜜」がコラボした東武限定のかき氷！
「ひみつのいちご蜜」は、ひみつ堂を代表する蜜で、完熟後に収穫したいちごを使用するため驚くほど真っ赤な蜜になるのが特徴。
「幻いちごの特製蜜」は、ひみつ堂専用農園で無農薬栽培している希少ないちごを使用した特製蜜。
店舗では多い時には約120人の行列ができる人気店です。
【β STAND】[東京・初出店・東武限定品・実演]
「はちみつレモンのプレミアムパルフェ」
1,400円(1個)
厳選したマスカルポーネチーズやこだわりのバニラアイス、爽やかなレモンジュレを加えたプレミアムクレープ。
【MYOJO FARM】[福井・東武限定品・実演]
「アイス苺大福」
756円(1個)《各日限定40点》
自家栽培のいちごを使用したオリジナルジェラートをオリジナル羽二重餅でくるんだ冷たい大福。
【小原木本舗 大徳屋長久】[三重・初出店]
「ItDaifuku」各種
378円(1個)
目指したのは究極の柔らかさ。
凍らせればアイスとして、しっかりと解凍すれば飲めるほどやわらかいトロトロ、ふわふわの大福。
◆ガッツリ肉系や海鮮系のご当地贅沢弁当！
【飛騨天狗 GIFU】[岐阜・東武限定品・実演]
「A5等級飛騨牛ロースステーキとプレミアムローストビーフ弁当」
2,970円(1折)《各日販売予定30点》
【米沢牛 琥珀堂】[山形・実演]
「米沢牛ステーキ＆カルビ焼肉弁当」
2,997円(1折)《各日販売予定50点》
【おらいの牛たん】[宮城・初出店・実演]
「熟成厚切り牛たんわっぱ」
2,801円(1折)《各日販売予定30点》
【網地島屋】[宮城・東武限定品・実演]
「地魚四彩弁当」
1,998円(1折)《各日販売予定50点》
【広島牡蠣専門店 千両屋】[広島・実演]
「かきめしカキフライ」
1,836円(1折)
【カネフク浜形水産】[北海道・東武限定品・実演]
「ゆきわ弁当」
2,808円(1折)《各日販売予定30点》
【ふく処 快】[山口・初出店]
「天然ふぐの唐揚げ」
756円(1パック)
【白えび亭】[富山]
「白えび天ぷら」
1,080円(50g)
【野島水産】[高知]
「わら焼きかつおたたき」
972円(100g)
【沖縄海藻専門店もずキム】[沖縄]
「もずくのキムチ漬け」
1,481円(350g)
